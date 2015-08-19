США та ООН погрожують санкціями особам, які перешкоджають миру в Південному Судані

Про це повідомляє Білий дім з посиланням на слова радника президента Сюзанни Райс, передає РИА Новости.

"Сьогодні, ми з нашим IGAD (Міжурядовий орган з питань розвитку — ред.) почали консультації з Радою Безпеки ООН та іншими міжнародними партнерами, щоб ввести санкції щодо тих, хто підриває мирний процес (у Південному Судані — ред.), якщо (мирна — ред.) угода не буде підписана урядом протягом 15 днів, і перемир'я обома сторонами не буде досягнуто", — цитує Білий Дім Райс.

Мова йде про підписання мирної угоди опозицією та іншими зацікавленими сторонами Південного Судану. У понеділок повідомлялося, що владі Південного Судану і повстанцям буде потрібно ще 15 днів для підписання остаточної угоди про мир і припинення збройного конфлікту.

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"Ми глибоко розчаровані, що уряд при президенті (Сальве — ред.) Кііре, який керує Південним Суданом, знову і знову втрачає можливість встановити мир між громадянами, відмовляючись підписувати угоду", — йдеться в заяві.

За словами чиновниці, Сполучені Штати високо оцінюють вирішальну роль IGAD, лідери якого відіграють важливу роль в переговорах. США будуть підтримувати його в прагненні досягти угоди протягом узгоджених 15 днів. А також закликають уряд Киира підписати цю угоду протягом зазначеного строку.