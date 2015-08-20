США не видають візу спікеру Ради Федерації РФ Матвієнко

Як повідомляє РБК, Матвієнко можуть не видати візу, так як вона знаходиться під американськими санкціями.

Прес-секретар посольства США в Москві Уілл Стівенс не став відповідати на питання про видачу візи Матвієнко. «Ми не коментуємо візові питання», - заявив він. Інформації про те, видали США візи Матвієнко та її колегам, немає і у представника Міжпарламентського союзу Джеміні Пандья.

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В американському дипломатичному корпусі зазначили, що питання видачі візи Матвієнко буде залежати від мети її візиту до Нью-Йорка: якщо вона має намір взяти участь у зустрічах по лінії ООН, то право на в'їзд в США їй може бути надано; а якщо вона збирається в США по іншій лінії, то у візі буде відмовлено.

Повідомлялося, що рішення по візах прийнято не було, а чи будуть вони видані, залежить від того, чи визнає США майбутнє засідання заходом ООН. Якщо у заходу буде статус оонівського, то США мають видавати візи.

Але, згідно з повідомленням, організатором форуму виступає Міжпарламентський союз, і запрошення надійшли від імені цієї організації, а не від ООН.