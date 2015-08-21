Серед бойовиків "Ісламської держави" стався спалах зараження ВІЛ
09:33, 21 серпня 2015Світ
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Серед бойовиків угруповання «Ісламська держава» зафіксовано не менше 16 випадків зараження ВІЛ.
Reuters
Про це повідомляє Daily Mail.
Частина іноземних найманців, які вступили до лав ІДІЛ, помістили у місцеву лікарню на карантин.
Інших інфікованих лідери угруповання змусили стати терористами-смертниками.
Поширення інфекції серед бойовиків викликано тим, що багато з них є наркозалежними, а на захоплених територіях практикується як багатоженство, так й сексуальне рабство.
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