Серед бойовиків "Ісламської держави" стався спалах зараження ВІЛ

Про це повідомляє Daily Mail.

Частина іноземних найманців, які вступили до лав ІДІЛ, помістили у місцеву лікарню на карантин.

Інших інфікованих лідери угруповання змусили стати терористами-смертниками.

Поширення інфекції серед бойовиків викликано тим, що багато з них є наркозалежними, а на захоплених територіях практикується як багатоженство, так й сексуальне рабство.