Північна Корея приготувалася до запуску балістичних ракет - ЗМІ

Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на джерело в уряді.

"Північна Корея демонструє ознаки установки ракет типу "Скад" біля міста Вонсан і ракети "Нодон" у північній провінції Пхьонан", - сказало південнокорейське джерело, посилаючись на розвіддані, отримані спільно з США.

Відзначається, що ракета «Скад» може вражати цілі на відстані 500 кілометрів, а «Нодон» - 1200.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в районі демілітаризованої зони війська КНДР і Республіки Корея обмінялися артилерійським вогнем.

Пхеньян повідомив південнокорейських військових телефонограмою, що почне бойові дії, якщо до п'ятниці не припинять мовлення і не будуть прибрані гучномовці, через які ведеться психологічна війна проти Пхеньяну. У свою чергу Південна Корея заявила, що не буде припиняти мовлення з гучномовців.