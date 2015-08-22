В авіаударах у Ємені загинули 65 мирних жителів - BBC

Як повідомляють "Лікарі без кордонів", більшість загиблих - це жінки і діти, передає BBC Україна.

У Таїзі вже протягом декількох місяців відбуваються інтенсивні сутички між урядовими військами і повстанцями-хуситами.

За даними ООН, за час конфлікту в Ємені загинули близько 4000 людей, більше половини з них - мирні жителі.

Близько 1,4 млн громадян країни були змушені покинути свої домівки.

Представники Всесвітньої продовольчої програми ООН раніше заявили, що через збройний конфлікт Ємен постав на порозі голоду. Майже 13 мільйонів людей терміново потребують допомоги, зазначають в організації.

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Збройний конфлікт у Ємені триває вже близько року. Міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдає авіаударів по території Ємену від березня, після того як повстанці-хусити захопили більшу частину території країни і вигнали президента Мансура Хаді, який втік до Ер-Ріяда.

У країні неодноразово оголошувалося перемир'я, проте домогтися фактичного припинення бойових дій жодного разу не вдавалося.