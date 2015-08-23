У Євросоюзі заявили про можливий прогрес у відносинах з Білоруссю
Глава євродипломатії Федеріка Могеріні та член Єврокомісії з політики сусідства Йоханнес Хан в спільній заяві назвали звільнення президентом Білорусі Олександром Лукашенком шести ув'язнених "довгоочікуваним кроком вперед".
Про це йдеться в комюніке, поширеному Брюсселем.
"Особливо виділяється колишній кандидат у президенти Микола Статкевич в якості прикладу великої прихильності і невпинної роботи в ім'я демократичної Білорусі", - йдеться в заяві.
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Могеріні і Хан заявили про своє очікування того, що влада Білорусі зніме всі обмеження на повне здійснення цивільних і політичних прав звільнених.
"Сьогоднішні звільнення являють собою значний прогрес у зусиллях, спрямованих на поліпшення відносин між ЄС і Білоруссю", - наголошується в заяві.
Як раніше повідомляв УНІАН, президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував шістьох політв'язнів, включаючи екс-кандидата в президенти Миколу Статкевича.