Сікорський: "нормандський формат" не підходить для вирішення конфлікту в Україні

Таку заяву зробив спікер польського сейму, колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає DW.DE.

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"Мав місце момент, коли Росія була готова повернутись до "женевського формату": Росія, Україна, США та ЄС. Чому цього не відбулось? Думаю, це була помилка української сторони", - наголосив Радослав Сікорський.

У рамках "нормандського формату", навпаки, мирні ініціативи активно просувають Німеччина та Франція. "Ми повинні бути вдячні канцлеру Ангелі Меркель за те, що вона використовує свої стосунки з президентом Володимиром Путіним для миротворчої діяльності", - наголосив польський політик. Однак, на його думку, німці недостатньо сильні "для того, щоб впливати на поведінку Путіна".

Радослав Сікорський висловив припущення, що наближається момент, коли Захід зрозуміє, що подальші перемовини з Росією не мають сенсу. "Це залежить від того, що зробить Росія. Якщо почнеться штурм Маріуполя, все стане зрозуміло, - пояснив Радослав Сікорський.