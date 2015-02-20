Сікорський: "нормандський формат" не підходить для вирішення конфлікту в Україні

15:52, 20 лютого 2015
Політика
1439 0

"Нормандський формат" не підходить для дипломатичного вирішення конфлікту на сході України.

Сікорський заявив, що

Таку заяву зробив спікер польського сейму, колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає DW.DE.

Читайте такожСікорський: відкладати поставки зброї Україні недоцільно

 "Мав місце момент, коли Росія була готова повернутись до "женевського формату": Росія, Україна, США та ЄС. Чому цього не відбулось? Думаю, це була помилка української сторони", - наголосив Радослав Сікорський.

У рамках "нормандського формату", навпаки, мирні ініціативи активно просувають Німеччина та Франція. "Ми повинні бути вдячні канцлеру Ангелі Меркель за те, що вона використовує свої стосунки з президентом Володимиром Путіним для миротворчої діяльності", - наголосив польський політик. Однак, на його думку, німці недостатньо сильні "для того, щоб впливати на поведінку Путіна". 

Радослав Сікорський висловив припущення, що наближається момент, коли Захід зрозуміє, що подальші перемовини з Росією не мають сенсу. "Це залежить від того, що зробить Росія. Якщо почнеться штурм Маріуполя, все стане зрозуміло, - пояснив Радослав Сікорський.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter