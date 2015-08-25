Президент Туреччини Ердоган доручив сформувати тимчасовий уряд

Минулого тижня президент оголосив про розпуск парламенту після того, як прем'єр-міністр країни Ахмет Давутоглу заявив про неможливість сформувати коалицію і повернув мандат президенту, передає Бі-бі-сі.

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Очікується, що позачергові парламентські вибори призначать на 1 листопада.

Нинішня правляча в Туреччині Партія справедливості і розвитку прагнула створити коаліцію з Націоналістичною партією, оскільки в червні вперше з 2002 року втратила парламентську більшість, а разом з не і можливість самостійно сформувати уряд.

Ситуація політичної невизначеності в Туреччині відбувається на тлі зростання насильства в країні та сусідніх Іраку і Сирії.