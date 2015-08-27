Поліція знайшла мертвим відомого двійника Джастіна Бібера
08:59, 27 серпня 2015Світ
3556 0
Поліція знайшла мертвим відомого двійника Джастіна Бібера Тобіаса Штребеля, який зник кілька днів тому.
Чоловік витратив понад $100 тисяч, щоб бути схожим на Бібера / twitter.com/DailyMail
Про це повідомляє портал TMZ.
Тіло 35-річного чоловіка знайшли в одному з мотелів долини Сан-Фернандо. Поліція виявила у кімнаті наркотики, але причини смерті поки невідомі, ведеться розслідування.
Відзначається, що у поліції заявляли, що чоловік міг зникнути після розриву зі своїм бойфрендом. Раніше Штребел був оголошений в розшук в окрузі Лос-Анджелес.
Читайте такожПапі Римському подарували шоколадного двійника
Штребель витратив понад $100 тис. на пластичні операції, щоб бути схожим на свого 21-річного кумира. Він був учасником багатьох телевізійних шоу і мав власних шанувальників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter