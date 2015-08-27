Поліція знайшла мертвим відомого двійника Джастіна Бібера

Про це повідомляє портал TMZ.

Тіло 35-річного чоловіка знайшли в одному з мотелів долини Сан-Фернандо. Поліція виявила у кімнаті наркотики, але причини смерті поки невідомі, ведеться розслідування.

Відзначається, що у поліції заявляли, що чоловік міг зникнути після розриву зі своїм бойфрендом. Раніше Штребел був оголошений в розшук в окрузі Лос-Анджелес.

Читайте такожПапі Римському подарували шоколадного двійника

Штребель витратив понад $100 тис. на пластичні операції, щоб бути схожим на свого 21-річного кумира. Він був учасником багатьох телевізійних шоу і мав власних шанувальників.