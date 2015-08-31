У Єгипті визначили термін проведення парламентських виборів

Про це повідомила Національна виборча комісія Єгипту у неділю, 30 серпня, пише Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Вибори депутатів парламенту відбудуться у два етапи. Перший проводитиметься 17-19 жовтня, другий з 21 до 23 листопада.

Ці парламентські вибори стануть першими після усунення від влади у липні 2013 року президента Мохаммеда Мурсі. З червня 2014 року в Єгипті править президент Абдель Фатах ас-Сісі без парламенту. Переможцем останніх парламентських виборів в країні, що відбулися у 2011 році, був рух "Брати-мусульмани". Однак, з часу повалення Мурсі рух заборонений, а його прибічники зазнають жорстких переслідувань.

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Вибори до парламенту, що налічує 568 місць, відбуваються за складною виборчою системою, яка поєднує елементи пропорційної та мажоритарної систем. Крім того, мандати на 27 місць у парламенті залишаються за президентом і він сам призначає кандидатури на них.