"Карателі" й "бандерівці" не допомогли: росіян стали більше хвилювати корупція і зростання цін, ніж війна в Україні

За даними соціологічного опитування Левада-Центру, 78% респондентів назвали інфляцію рубля головною нагальною проблемою. У трійку лідерів також входять бідність (42%) і зростання безробіття (36%), пише РБК.

Опитування проводилося протягом 21-24 серпня у 134 населених пунктах 46 регіонів Росії. Було опитано 1600 чоловік доросліших 18 років.

Респондентів також турбує економічна криза та занепад промисловості (32%), а також падіння рубля (27%).

Читайте такожНаселення Росії до 2050 року може скоротитися вдвічі - ЗМІ

Порівняно з лютим цього року, війна на Донбасі й санкції Заходу цікавлять росіян менше. У той же час питання корупції увійшли в п'ятірку списку найбільш серйозних проблем (29%).

За словами експерта Левада-Центру Марини Красильникової, такі показники не можна назвати несподіваними. «Все вкладається в очікувані тренди: погіршення оцінок як особистого положення, так і економічної політики держави», - каже вона.

«По мірі наростання матеріальних проблем повертається потреба пред'явити комусь претензії. Корупція і хабарництво завжди опиняються в центрі уваги, коли знижується рівень життя», — пояснює експерт

Також експерт зазначила, що при подальшому зростанні економічних проблем, конфлікт на Донбасі може служити поясненням провалів в економіці.

Опитування показало, що в порівнянні з березнем цього року кількість незадоволених економічною політикою уряду зросла. 37% респондентів оцінили політику як "погану".

За словами Красильникової, невдоволення діяльністю уряду наростало з 2010 року, але війна на Донбасі вирівняла ситуацію.