В Італії сьогодні відкривається 72-й Венеціанський кінофестиваль (фоторепортаж)

На головний приз - «Золотого лева» - претендує 21 кінострічка, ще 18 фільмів демонструють у секції «Горизонти», передає Радіо Свобода.

У позаконкурсній програмі представлені 16 кіноробіт. З-поміж них документальна стрічка «Подія» українського режисера Сергія Лозниці у співпраці з бельгійськими і голландськими продюсерами. Фільм присвячений подіям у російському Ленінграді в дні путчу 1991 року. Минулого року на Каннському кінофорумі поза конкурсом Лозниця представив попередню стрічку «Майдан».

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Цього року Венеціанський кінофестиваль відкриває американсько-британський фільм «Еверест» ісландського режисера Бальтасара Кормакура. В основі сюжету покладена реальна історія героїчного підкорення гори Еверест 1996 року, коли снігова лавина забрала життя кількох членів експедиції.

Серед знаменитих учасників конкурсної програми – Том Хупер із фільмом «Дівчина із Данії», Атом Егоян зі стрічкою «Пам’ятай», італієць Марко Беллокйо «Кров моєї крові» і Кері Фукунага зі стрічкою «Безрідні звірі».

Також увага критиків прикута до фільму «11 хвилин» польського режисера Єжи Сколімовського і документальної стрічки росіянина Олександра Сокурова «Франкофонія».

Очолює міжнародне журі кінофестивалю Альфонсо Куарон, режисер фільму «Гравітація», який отримав сім «Оскарів». Кінофестиваль у Венеції триватиме до 12 вересня.