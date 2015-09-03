BBC: У вибухах у столиці Ємену загинули щонайменше 20 людей

За словами очевидців, один зі смертників активував вибуховий пристрій у той момент, коли віряни виходили із мечеті. Другий вибух прогримів, коли люди, що залишалися всередині, спробували допомогти постраждалим, повідомляє BBC Україна.

Мечеть знаходиться у районі, жителі якого традиційно підтримують повстанців-хуситів, які раніше цього року взяли під контроль Сану.

Відповідальність за вибухи взяло на себе угруповання, афілійоване із екстремістською організацією "Ісламська держава", бойовики якої неодноразово здійснювали напади на хуситів у столиці Ємену.

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Збройний конфлікт у Ємені триває вже близько року. Міжнародна коаліція на чолі із Саудівською Аравією здійснює авіаудари по території Ємена із березня, після того, як повстанці-хусити захопили більшу частину території країни і вигнали президента Мансура Хаді, що втік до Ер-Ріяда.