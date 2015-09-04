У Казахстані ліквідували комуністичну партію

Як повідомив керівник прес-служби міського суду Куандик Ешимет, з позовом про ліквідацію Комуністичної партії Казахстану до суду звернулося Міністерство юстиції Казахстану через виявлены порушення вимог законодавства, пише Дождь з посиланням на Tengrinews.

«Суд постановив позов Мін'юсту задовольнити, ліквідувати громадське об'єднання "Комуністична партія Казахстану", стягнути з неї держмито в розмірі 1982 тенге. Рішення від 7 серпня», — додав він.

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Комуністична партія була зареєстрована 27 серпня 1998 року. Перереєстрація була в 2003 році. У 2004 році в партії відбувся розкол — від неї відокремилася Комуністична Народна партія Казахстану.

Нагадаємо, Мін'юст України заборонив Комуністичній партії бути суб'єктом політичного процесу і брати участь у місцевих виборах. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав заборону актом історичної справедливості.