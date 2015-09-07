У Брюсселі протестують близько 5 тисяч фермерів проти зниження цін на продукцію
Аграрії зібралися на площі перед будівлею Ради ЄС, де 7 вересня збираються на екстрену зустріч міністри сільського господарства країн ЄС для обговорення ситуації в європейському АПК.
Більше п'яти тисяч аграріїв, в основному з Бельгії та Франції, і більше тисячі тракторів, за даними профспілок, з'їхалися в понеділок в "європейський квартал" Брюсселя, щоб вимагати від інститутів Євросоюзу та національних властей фінансової підтримки фермерських господарств, які перебувають на межі розорення, повідомляє РИА-Новости.
Поліція заздалегідь повідомила автомобілістам, що під'їзди до офіційних будівель ЄС будуть блоковані маніфестантами.
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Ціни на продукцію впали внаслідок перевиробництва з 37 євроцентів за літр у 2014 році до 25-28 євроцентів — в 2015 році. Дана цінова планка не покриває виробничі витрати фермерів, серед яких почастішали банкрутства. На думку профспілок молочників, оптимальна ціна, яка захистить їх від руйнування, має бути на рівні 37-40 євроцентів.