У Брюсселі протестують близько 5 тисяч фермерів проти зниження цін на продукцію

09:01, 07 вересня 2015
Світ
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Аграрії зібралися на площі перед будівлею Ради ЄС, де 7 вересня збираються на екстрену зустріч міністри сільського господарства країн ЄС для обговорення ситуації в європейському АПК.

REUTERS

Більше п'яти тисяч аграріїв, в основному з Бельгії та Франції, і більше тисячі тракторів, за даними профспілок, з'їхалися в понеділок в "європейський квартал" Брюсселя, щоб вимагати від інститутів Євросоюзу та національних властей фінансової підтримки фермерських господарств, які перебувають на межі розорення, повідомляє РИА-Новости.

Поліція заздалегідь повідомила автомобілістам, що під'їзди до офіційних будівель ЄС будуть блоковані маніфестантами.

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Ціни на продукцію впали внаслідок перевиробництва з 37 євроцентів за літр у 2014 році до 25-28 євроцентів — в 2015 році. Дана цінова планка не покриває виробничі витрати фермерів, серед яких почастішали банкрутства. На думку профспілок молочників, оптимальна ціна, яка захистить їх від руйнування, має бути на рівні 37-40 євроцентів.

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