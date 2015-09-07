Міністр оборони Угорщини подав у відставку через кризу з мігрантами

Сьогодні відбулося засідання кабінету національної безпеки уряду країни, під час якого, зокрема, обговорювалася ситуація з мігрантами і готовність сил оборони тимчасово закрити кордони, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на угорське видання 444.hu.

Читайте такожУгорщина: мігранти відмовляються зійти з потяга біля табору біженців - BBC

Після засідання, міністр оборони подав заяву про відставку.

Відставка була прийнята прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який запропонував посаду міністра Іствану Сімішко, який є членом правлячої партії "Фідес".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія і Німеччина дали згоду впустити до себе тисячі мігрантів, які прибули в Угорщину.

У той же час, голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що причиною нинішньої масштабної міграційної кризи є провальна політика ЄС у цій сфері.