Латвія посилить перевірки приїжджих з окупованих частин Донбасу і Криму

Поправки прийняті з ініціативи Поліції безпеки, яка раз на 3 роки переглядає перелік "потенційно небезпечних" країн, повідомляє delfi.lv. Зокрема, правоохоронні органи країни просять піддавати посиленій перевірці приїжджих з України, окупованого Криму і територій Луганської та Донецької областей.

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Також у список включені Південний Судан і Кабардино-Балкарська республіка, а також Грузія разом з територіями Абхазії та Південної Осетії, на яких не забезпечується дія центральної влади країни.

Крім цього, в результаті нововведень з "сірого списку" викреслені ОАЕ, оскільки за останні роки в цій країні не відбувалося нападів терористів. МВС Латвії такожпропонує скасувати особливий нагляд за приїжджими зі Шрі-Ланки, окільки ситуація в цій країні покращилася, і загроза нападів терористів стала набагато меншою.