На Італію та Іспанію обрушилася потужна злива (фото)
21:20, 09 вересня 2015Світ
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На Іспанію та Італію обрушилися потужні зливи. Зокрема велика кількість опадів призвела до повеней на південному сході Іспанії.
Потоками води зносило машини / соцмережі
У соцмережах публікують фотографії повені. Потужними потоками води, змішаної з брудом, на вулицях зносило автомобілі, передає DT.UA. Водії машин вибиралися з кабін через вікна. Іспанські ЗМІ повідомляють про чотирьох загиблих через розгул стихії. Один з них не зміг вибратися із затопленого автомобіля.
Вулиці міст затопило / соцмережі
Про наслідки негоди в Італії поки не повідомляється.
Одна людина загинула не змігши вибратись з авто / соцмережі
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