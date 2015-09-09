На Італію та Іспанію обрушилася потужна злива (фото)

21:20, 09 вересня 2015
Світ
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На Іспанію та Італію обрушилися потужні зливи. Зокрема велика кількість опадів призвела до повеней на південному сході Іспанії.

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У соцмережах публікують фотографії повені. Потужними потоками води, змішаної з брудом, на вулицях зносило автомобілі, передає DT.UA. Водії машин вибиралися з кабін через вікна. Іспанські ЗМІ повідомляють про чотирьох загиблих через розгул стихії. Один з них не зміг вибратися із затопленого автомобіля.

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Про наслідки негоди в Італії поки не повідомляється.

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