На Італію та Іспанію обрушилася потужна злива (фото)

У соцмережах публікують фотографії повені. Потужними потоками води, змішаної з брудом, на вулицях зносило автомобілі, передає DT.UA. Водії машин вибиралися з кабін через вікна. Іспанські ЗМІ повідомляють про чотирьох загиблих через розгул стихії. Один з них не зміг вибратися із затопленого автомобіля.

Про наслідки негоди в Італії поки не повідомляється.