Саркозі вважає, що Захід повинен перегорнути сторінку "холодної війни" з Росією

Про це заявив екс-президент Франції Ніколя Саркозі в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, передає "Європейська правда".

"Нам потрібна Росія для боротьби з "Ісламською державою". Треба перегорнути сторінку "холодної війни" з Москвою", - заявив він.

Водночас Саркозі зазначив, що це не означає згоди з тим, що відбувається в Донецьку.

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"Росія повинна продемонструвати добру волю, допомагаючи міжнародній спільноті побороти "Ісламську державу", - сказав екс-президент.

А для цього, на його думку, вона повинна повернутися до G8, зняти продовольче ембарго і почати новий діалог із Заходом.

"У цьому зацікавлені і європейці, і росіяни", - зазначив Саркозі.

При цьому він розкритикував чинного президента Франції Франсуа Олланда за те, що той лише натякає на можливість скасування санкцій, а також за розрив контракту про постачання "Містралів".

"Єдине, що ми побачили - 2 млрд, які могли зміцнити Франції, були просто відкинуті непостачанням "Містралів" - заявив Саркозі.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Франції Франсуа Олланд заявив, що підтримає скасування санкцій з Російської Федерації, якщо вона виконає Мінські угоди.