Росія попередила авіаперевізників про військові навчання біля берегів Сирії

Про це свідчить повідомлення для пілотів (так зване NOTAM), доступне в базі Федерального управління цивільної авіації США (FAA), передає РБК.

У документі зазначено, що навчання російського Військово-морського флоту (ВМФ) відбуваються між 8 і 17 вересня, приблизно в 70 км від сирійського порту Тартус. Там розташований єдиний зарубіжний пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії.

Повідомлення за номером A1105/15 відноситься до авіавузла LCCC — так у системі ІКАО позначається аеропорт столиці Кіпру Нікосії. У ньому говориться, що військові навчання російського флоту очікуються в районі з радіусом близько 41 км. Центр району навчань знаходиться між берегами Кіпру та Сирії, приблизно в 70 км на захід від Тартуса.

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В ході навчань будуть проведені випробувальні стрільби ракет, зазначено в NOTAM, тому небезпечна для польотів зона простягається від поверхні моря до ешелону 660 (близько 20,1 км). Крім того, аналогічне повідомлення за номером A1106/15 повідомляє про навчання російського флоту в тому ж районі Середземного моря з 30 вересня по 7 жовтня 2015 року.

На початку 2013 року Росія провела перші з часів СРСР масштабні навчання флоту біля берегів Сирії. Після цього проводилося ще кілька подібних навчань.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Росія підтвердила надання військово-технічної допомоги Сирії і присутність в країні російських військових фахівців - «виключно в рамках міжнародного права». Джерела в сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами повідомили, що "на даний момент ведеться або близька до завершення постачання в Сирію кількох партій стрілецької зброї, гранатометів, бронетранспортерів БТР-82А, військових вантажівок "Урал" і іншого озброєння, необхідного для ведення локальних бойових дій і перекидання особового складу сирійської армії".

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Також, у звіті американської приватної розвідувально-аналитическойкомпании Stratfor зазначається, що росіяни будують на сирійському аеродромі базу для своїх подальших операцій. Будівництво ведеться по всій території аеропорту, на місці старих будівель зводяться нові. Також уздовж всієї східної злітно-посадкової смуги видно сліди земляних робіт, мета яких – пристосувати її до прийому важких транспортних літаків.