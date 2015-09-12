Фільм "Здалеку" отримав "Золотого лева" на 72-му Венеціанському кінофестивалі

Драма Лоренцо Вігаса про одностатеву любов переміг в номінації "кращий фільм".

"Срібний лев", нагорода за кращу режисуру, дістався аргентинцеві Пабло Траперо за картину "Клан" (El Clan) про злочинний клан Пуччіо, що діяв у 1980-х роках, передає Російська служба ВВС.

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Головний приз журі отримав фільм "Аномаліза" Чарлі Кауфмана і Дюка Джонсона про життя чоловіка середнього віку, замордованого одноманітністю життя.

Кращим актором був визнаний француз Фабріс Лукіні за картину "Горностай" (L Hermine), а кращою актрисою - італійка Валерія Голіно за фільм "Заради тебе" (Per Amor Vostro).