Вибух в індійському ресторані: кількість жертв досягла 104 осіб (відео)
08:45, 13 вересня 2015Світ
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Кількість жертв вибуху газового балона в ресторані в індійському Джхабуа збільшилася до 104 осіб.
Вибух пролунав вчора вранці / @XHNews
Вибухнув балон з газом, який використовували на кухні, передає DT.ua з посиланням на Hindustan Times.
Унаслідок цього вибуху, як повідомила поліція, здетонувала вибухівка, що нелегально зберігалася по сусідству.
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У свою чергу очевидці розповідають, що після вибуху газового балона на місці події зібралися люди, що прийшли за своїми дітьми і родичами. У цей час пролунав другий, більш потужний, вибух.
Як вчора повідомляв УНІАН, вибух в індійському Джхабуа в штаті Мадхья-Прадеш пролунав близько 9 ранку за місцевим часом. За свідченнями очевидців, він був дуже сильним.
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