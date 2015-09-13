Вибух в індійському ресторані: кількість жертв досягла 104 осіб (відео)

Вибухнув балон з газом, який використовували на кухні, передає DT.ua з посиланням на Hindustan Times.

Унаслідок цього вибуху, як повідомила поліція, здетонувала вибухівка, що нелегально зберігалася по сусідству.

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У свою чергу очевидці розповідають, що після вибуху газового балона на місці події зібралися люди, що прийшли за своїми дітьми і родичами. У цей час пролунав другий, більш потужний, вибух.