Чехія зміцнить прикордонний контроль слідом за Австрією та Німеччиною
00:18, 14 вересня 2015Світ
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Слідом за Німеччиною і Австрією про посилення прикордонного контролю оголосила Чехія.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Після тимчасового припинення залізничного сполучення між Австрією і Німеччиною потік біженців і мігрантів може попрямувати в Німеччину обхідним шляхом через Чехію.
Міністр внутрішніх справ Чехії Мілан Хованец сказав, що, можливо, будуть потрібні подальші заходи в залежності від кількості біженців, які приїдуть в Чехію.
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Раніше УНІАН повідомляв, що влада Німеччини оголосила про введення прикордонного контролю з Австрією на тлі того, що ще тисячі мігрантів прибули в країну в останні два дні.
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