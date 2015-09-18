США і ЄС готуються зберегти санкції проти Росії в 2016 році - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представників ЄС і США, передає РБК-Україна.

Джерело, близьке до Кремля, повідомило виданню, що під час зустрічі 2 жовтня лідери країн "нормандської четвірки" обговорять продовження дії Мінських угод.

Джерела США, Німеччині і Франції стверджують, що продовження угод буде означати збереження санкцій проти Росії.

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Також повідомляється, що представник однієї з країн, що виступає за санкції, прогнозує важкі дебати на цю тему, відзначаючи, що частину санкцій можуть зняти як частину компромісу. При цьому інші питання, які не стосуються України (наприклад, конфлікт у Сирії), можуть підірвати єдність ЄС в питанні санкцій.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський Союз ще на півроку продовжив санкції проти російських компаній і приватних осіб, які підривають територіальну цілісність і суверенітет України.