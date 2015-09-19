Білий дім: РФ використала Сирію як державу-сателіт

Про це заявив офіційний представник Білого дому Джош Ернест, передають РИА Новости.

"Росія має давню військову присутність у Сирії, бо вона по суті використовувала Сирію як державу-сателіт на Близькому Сході. І вона зіграла важливу роль в підтримці режиму (президента Башара) Асада", — сказав Ернест.

Читайте такожАмериканські військові виявили російські винищувачі в Сирії

Він висловив упевненість в тому, що "режим Асада ізольований і втратив законність".

Раніше УНІАН повідомляв, що Білий дім готовий піти на обмежені переговори з Москвою після спірного розміщення російських військ та важкого озброєння до Сирії.