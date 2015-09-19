У Грузії соратника Саакашвілі засудили до 4,5 років в'язниці
Колишній мер Тбілісі Гігі Угулава засуджений до 9 років позбавлення волі, але з урахуванням амністій йому доведеться відбути у в'язниці чотири роки і шість місяців.
Він також не зможе обіймати державні посади протягом 6 місяців після звільнення, передає Грузія.Онлайн.
Угулава звинувачувався у розтраті 5 мільйонів ларі. Варто зазначити, що суддя не задовольнив клопотання адвокатів Угулава про перенесення судового засідання на 1 тиждень.
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Крім того, Гігі Угулава не скористався своїм правом виступити на процесі із підсумковим словом.
Наголосимо також, що суд виніс виправдувальний вирок щодо екс-міністра оборони Давида Кезерашвілі, який проходив у справі разом з Угулава.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Грузії влітку 2014 року почалося кримінальне переслідування Михаїла Саакашвілі. Колишній президент звинувачується в розтраті бюджетних коштів і перевищенні повноважень. Зокрема, він звинувачується у розтраті бюджетних грошей на косметичні процедури і придбання одягу.
Крім того, Саакашвілі підозрюють у перевищенні повноважень при розгоні мітингувальників в Тбілісі 7 листопада 2007 року, причетності до розгрому телекомпанії «Імеді», а також привласнення майна покійного олігарха Бадрі Патаркацишвілі.