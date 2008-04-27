Огризко: політична нестабільність може зашкодити планам Україні щодо НАТО

Для використання шансу на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО у грудні цього року Україні необхідна політична стабільність.

Про це сказав міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня».

«Для того, щоб ми у грудні приєдналися до ПДЧ, нам потрібно зробити дуже серйозні, надзвичайно конкретні кроки з метою поглиблення нашого внутрішнього, державного реформування. І, безумовно, політична стабільність в Україні є одним з найважливіших елементів», - наголосив міністр.

«Країни-члени альянсу хотіли б бачити нашу країну політично стабільною, передбачуваною, прогнозованою», - нагадав він.

Висловивши сподівання на успішну роботу парламентсько-урядової коаліції, В.ОГРИЗКО також відзначив, що НАТО із розумінням ставиться до внутрішніх дискусій в Україні.

«Президент недавно афористично сказав, що він скує коаліцію ланцюгом. Я сподіваюся, коаліція буде триматися і працювати. Але те, що у нас ідуть внутрішні дискусії, мені здається, теж сприймається в НАТО з розумінням, оскільки їм є, з чим порівнювати», - сказав голова зовнішньополітичного відомства.