МЗС Сирії допускає можливість звернення до Москви з проханням ввести війська

Про це заявив міністр закордонних справ Сирії Валід аль-Муаллем, передає РБК з посиланням на Reuters.

Міністр також відкинув інформацію про те, що російські бойові підрозділи приймають участь в боях в Сирії.

«Зараз російські війська не беруть участь в битвах разом з сирійською армією. Якщо ми відчуємо потребу в цьому, ми вивчимо питання і звернемося з відповідним проханням», — повідомив аль-Муаллем.

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Разом з тим він зазначив, що Сирія потребує якісного озброєння та боєприпасів до нього.

Раніше агентство з посиланням на сирійське військове джерело повідомило, що сирійська армія протягом декількох тижнів використовує нові зразки озброєння повітряного і наземного базування, які їм постачає Росія. «Зброя високоефективна і дуже точна, вона точно вражає цілі», — розповіло військове джерело. При цьому він не уточнив, про яке конкретно озброєння йде мова.

Співрозмовник агентства уточнив, що до цього військові кілька місяців проходили спеціальну підготовку.

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Як повідомляв УНІАН раніше, повноважний представник Сирії в ООН Башар Джафарі закликав Росію розпочати наносити авіаудари по позиціях терористичної угруповання "Ісламська держава".

Раніше США застерегли Росію від можливого посилення військової присутності в Сирії. Держсекретар Керрі недвозначно заявив, що подібні дії можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту в Сирії, загибелі ще більшої кількості невинних людей, а також до збільшення потоку біженців.