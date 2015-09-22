Росія та Японія відновили обговорення мирного договору

Відносини між Росією і Японие серйозно ускладнилися за останній рік, а після нещодавнього візиту російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва на Курильські острови країни обмінялися різко критичними заявами на адресу один одного.

У понеділок голова МЗС Японії Фуміо Кісіда заявив, що його візит до Москви означає відновлення переговорів по мирному договору, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Керівник російського МЗС Сергій Лавров уточнив, що на порядку денному - лише тема мирного договору, а питання про приналежність Південних Курил не є предметом обговорення.

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"Москва чекає від Токіо визнання підсумків Другої світової війни, включаючи Статут ООН, тільки після цього можливе укладення мирного договору", - заявив Сергій Лавров.

Після закінчення Другої світової війни між Радянським Союзом і Японією так і не був укладений мирний договір.

Токіо претендує на південні острови Курильської гряди Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї, посилаючись на Симоносекський трактат 1855 року.

Росія як правонаступниця СРСР наполягає на тому, що острови належать їй за підсумками Другої світової війни, посилаючись на неприпустимість перегляду її підсумків.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Японія відклала поїздку міністра закордонних справ Фуміо Кісіди в Росію через візит прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва на Курили.

Нагадаємо, раніше між РФ і Японією знову спалахнув скандал, пов'язаний з візитом російського прем'єра Дмитра Медведєва на Курильські острови.

21 серпня глава МЗС Японії Фуміо Кісіда заявив, що поїздки російських високопосадовців на південні Курильські острови йдуть врозріз із досягнутими між сторонами домовленостями про те, щоб вести політичний діалог "у тихій атмосфері".

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Як відомо, проблема приналежністю південних Курильських островів є неврегульованою з часу закінчення Другої світової війни.