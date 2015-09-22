Домовляючись із Заходом щодо Сирії, РФ намагається загасити конфлікт з Європою та США через Україну - експерт
Захід може прийняти військову допомогу Росії в боротьбі з тероризмом, але це навряд чи врятує режим Асада, і тим більше не визначить нові правила світового порядку.
Про це пише російський військовий експерт Павло Фельгенгауер для Новой газеты.
За його словами, Москва намагається всіма силами створити видимість підготовки масованої наступальної військової операції в Сирії, яка повинна повернути назад невдалий для режиму президента Башара Асада і його шиїтських союзників хід громадянської війни.
Експерт не виключає, що деякі з численних витоків інформації про російських військових і техніку у Сирії, були спеціально організовані або спонсоровані. "Як частина інформаційного забезпечення стратегічної диверсії, яка повинна врятувати давнього сирійського союзника РФ і одночасно знизити загальний рівень протистояння із Заходом", - йдеться в повідомленні.
Фельгенгауер пише, що "новини про можливе розгортання російської угруповання в Сирії викликали різкі розбіжності в американської адміністрації, і поки що перемагає точка зору Керрі, підтримана Обамою: з російською стороною треба невідкладно домовлятися".
Читайте такожРФ розмістила в Сирії військових через втрату впливу на цю країну, як це було з Україною - Білий Дім
Зазначається, що американська політика в регіоні, очевидно, в глухому куті, а в США незадоволені нерішучістю та непродуманістю стратегії Обами.
У свою чергу, російський президент виступив із пропозицією створити «широку коаліцію», яка після дозволу РБ ООН зможе застосовувати силу проти ІД в Сирії та Іраку. "При цьому, створення такої коаліції дозволить Росії сподіватися загасити конфлікт із США і Заходом через Україну, що передбачає скасування санкцій", - зазначає експерт.
"Схоже, пропонується якась нова угода майбутнього устрою «Євроатлантики», зразок нової "Ялти" (Ялта 2.0). Подібну угоду в тій чи іншій формі, яка встановить чіткі правила міждержавного поведінки, з позначеними і гарантованими сферами інтересів, — давня кремлівська мрія, яка сьогодні здається досяжною, завдяки ІД, через тисячі сирійських біженців у Європі, які можуть перетворитися на мільйони, якщо вогнище конфлікту на Близькому Сході буде розростатися", - написав Фельгенгауер.
Однак, за його словами, "щоб урятувати режим Асада, треба не 6 літаків і 500-1000 додаткових військовослужбовців, а 100 000 і тисячі одиниць техніки, з сотнями літаків і вертольотів".
Фельгенгауер зазначає, що так звана "Ялта 2.0" "навряд чи взагалі буде мати місце, а в Сирії порівняно маленький російський контингент виявиться як на розпеченій сковорідці: і втрати образливі будуть, і режим Асада врятувати не вийде".
Раніше УНІАН повідомляв, що в Сирії повстанці пообіцяли Російської Федерації влаштувати «новий Афганістан». Зокрема, у лавах збройних груп, що протистоять офіційного Дамаску, повідомили, що Росія "ризикує отримати посилають сюди солдатів назад вже в трунах".