Домовляючись із Заходом щодо Сирії, РФ намагається загасити конфлікт з Європою та США через Україну - експерт

Про це пише російський військовий експерт Павло Фельгенгауер для Новой газеты.

За його словами, Москва намагається всіма силами створити видимість підготовки масованої наступальної військової операції в Сирії, яка повинна повернути назад невдалий для режиму президента Башара Асада і його шиїтських союзників хід громадянської війни.

Експерт не виключає, що деякі з численних витоків інформації про російських військових і техніку у Сирії, були спеціально організовані або спонсоровані. "Як частина інформаційного забезпечення стратегічної диверсії, яка повинна врятувати давнього сирійського союзника РФ і одночасно знизити загальний рівень протистояння із Заходом", - йдеться в повідомленні.

Фельгенгауер пише, що "новини про можливе розгортання російської угруповання в Сирії викликали різкі розбіжності в американської адміністрації, і поки що перемагає точка зору Керрі, підтримана Обамою: з російською стороною треба невідкладно домовлятися".

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Зазначається, що американська політика в регіоні, очевидно, в глухому куті, а в США незадоволені нерішучістю та непродуманістю стратегії Обами.

У свою чергу, російський президент виступив із пропозицією створити «широку коаліцію», яка після дозволу РБ ООН зможе застосовувати силу проти ІД в Сирії та Іраку. "При цьому, створення такої коаліції дозволить Росії сподіватися загасити конфлікт із США і Заходом через Україну, що передбачає скасування санкцій", - зазначає експерт.

"Схоже, пропонується якась нова угода майбутнього устрою «Євроатлантики», зразок нової "Ялти" (Ялта 2.0). Подібну угоду в тій чи іншій формі, яка встановить чіткі правила міждержавного поведінки, з позначеними і гарантованими сферами інтересів, — давня кремлівська мрія, яка сьогодні здається досяжною, завдяки ІД, через тисячі сирійських біженців у Європі, які можуть перетворитися на мільйони, якщо вогнище конфлікту на Близькому Сході буде розростатися", - написав Фельгенгауер.

Однак, за його словами, "щоб урятувати режим Асада, треба не 6 літаків і 500-1000 додаткових військовослужбовців, а 100 000 і тисячі одиниць техніки, з сотнями літаків і вертольотів".

Фельгенгауер зазначає, що так звана "Ялта 2.0" "навряд чи взагалі буде мати місце, а в Сирії порівняно маленький російський контингент виявиться як на розпеченій сковорідці: і втрати образливі будуть, і режим Асада врятувати не вийде".

Раніше УНІАН повідомляв, що в Сирії повстанці пообіцяли Російської Федерації влаштувати «новий Афганістан». Зокрема, у лавах збройних груп, що протистоять офіційного Дамаску, повідомили, що Росія "ризикує отримати посилають сюди солдатів назад вже в трунах".