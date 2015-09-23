Єгипет заявив про ліквідацію всіх бойовиків на Синаї

Про це повідомляє Газета.Ру із посиланням на Al-Arabiya.

За даними єгипетських військових, протягом 16-денної кампанії було знищено десятки ісламістів.

Армія Єгипту стверджує, що «досягла своєї мети» у знищенні бойовиків, а також їхніх сховищ і обладнання. В антитерористичній операції брали участь спеціальні сили, бронетанкові дивізії й повітряні сили.

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Наступною фазою спецоперації стане звільнення міст Північного Синаю – Ель-Аріш, Шейк-Сууеїд і Рафа.

«Ісламська держава» - терористичне угруповання, діяльність якого визнано незаконною в ряді країн, у тому числі в Росії.