У США мусульмани вимагали оголосити для всіх у школі вихідний через Курбан-байрам

Про це повідомляє The Daily Mail.

Як пише видання, чотиригодинне зібрання проходило на підвищених тонах. Одна з матерів, одягнена в хіджаб, заявила шкільній раді: «Ми (мусульмани – УНІАН) більше не меншість. Ми скоро будемо більшістю».

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Керівництво школи постановило, що не стане робити 24 вересня вихідним днем для усіх, проте дозволило школярам, що сповідують іслам, не приходити на заняття у цей день.

Присутні на зборах батьки-іудеї заявили, що вимога батьків-мусульман дискримінує, оскільки ніхто не закривав школу в свято Рош Ха-Шана.

Видання відзначає, що в місті Нью-Йорку тим часом задовольнили аналогічну вимогу мусульман - за рішенням мера міста Біла де Блазіо всі школи будуть закриті на Курбан-байрам.

Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада Севастополявідмовилася оголосити сьогодні вихіднийз нагоди свята Курбан-байрам.