МЗС Грузії передав Росії ноту протесту

МЗС Грузії передав сьогодні послу Росії В’ячеславу КОВАЛЕНКУ ноту протесту в зв`язку з рішенням Росії збільшити російський миротворчий контингент в зоні абхазького конфлікту.

Як повідомляє «Газета.ру», після закінчення зустрічі в грузинському зовнішньополітичному відомстві В.КОВАЛЕНКО заявив журналістам: «Збільшивши миротворчий контингент в зоні грузино-абхазького конфлікту, Росія не порушувала ніяких угод, що стосуються чисельності і перебування російських миротворчих сил у зоні грузино-абхазького конфлікту. Відповідно до цих угод, російська сторона може мати в зоні безпеки від 2,5 до 3 тис. миротворців».