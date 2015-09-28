РФ може опосередковано допомогти джихадистам в Сирії, але не змінюватиме ситуацію "кривавого тупика" - Times

Росія розгорнула свою армію на територіях, де воюють сирійські повстанські групи проти бойовиків "Ісламської держави", пише британське видання The Times з посиланням на аналітичний центр Інституту об'єднаних служб Великобританії, передає DT.ua.

"У той час як президент Росії стверджує, що його військова інтервенція спрямована на "ІД", аналітики інституту об'єднаних служб Королівства зазначають, що російські війська розгорнуті на територіях, де вони стикаються лише з сирійськими повстанськими групами. А ці повстанські угруповання самі борються з "ІДІЛ", тобто російська інтервенція може опосередковано допомогти джихадистам", - йдеться в статті.

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Як підкреслює видання, Росія направила свої військові сили в Сирію, щоб компенсувати слабкі сторони сирійського лідера Башара Асада.

"У той час як російські війська можуть підтримати режим, вони не збираються змінювати ситуацію "кривавого глухого кута" в цій країні. Наступний крок Путіна - спробувати переконати Захід, що боротьба проти "ІД" може і повинна включати в себе режим Асада", - резюмує автор.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не планує брати участь у військових операціях на території Сирії, але думає над тим, як інтенсифікувати співпрацю з сирійським президентом Башаром Асадом.

24 вересня агентство Bloomberg повідомляло, що Путін готовий розпочати односторонню військову операцію проти бойовиків терористичної організації ІДІЛ у Сирії, якщо США відкинули його пропозицію приєднається до міжнародної коаліції.

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Телеканал CNN повідомив, що російські винищувачі літають в небі над Сирією з вимкненими транспондерами, щоб уникнути свого виявлення. Також вони літають у безпосередній близькості до транспортних літаків. А джерела Los Angeles Times в розвідці США повідомили, що Росія готова до нанесення авіаударів по ІДІЛ та іншим воєнізованим угрупованням у Сирії, щоб зупинити їхнє просування на захід країни, тим самим захищаючи режим Башара Асада.