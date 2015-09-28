Творці нового фільму про Бонда побили рекорд з вартості знищених автомобілів

Про це заявив головний координатор трюків у франшизі Гарі Пауелл, передає Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail.

«Під час роботи в Італії ми розбили багато автомобілів вартістю в мільйони фунтів. У сцені погоні у Ватикані машини їхали зі швидкістю близько 180 кілометрів за годину. Ми знімали сцену всю ніч, в результаті до фільму увійшло чотири секунди відео», — зазначив Пауелл. Загальна вартість знищених машин склала 24 мільйони фунтів стерлінгів при бюджеті картини в 200 мільйонів фунтів.

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Крім того, під час зйомок в Альпах агенту 007 довелося пілотувати літак, який за сюжетом врізається в комору у ході переслідування машини свого суперника і перетворює автомобіль на палаючі уламки. Також спеціально для фільму були створені десять машин Aston Martin DB10 із сидіннями, які катапультуються. Сім з них були знищені у ході зйомок.

Світова прем'єра картини намічена на 26 жовтня поточного року. Варто зазначити, що «007: Спектр» стане четвертим фільмом, в якому Бонда грає британець Деніел Крейг.

Це друга картина бондіани для режисера Сема Мендеса після блокбастера «007: Координати "Скайфолл"», який зібрав по всьому світу понад 1,1 мільярд доларів.