BBC: Жириновський судиться із Горбачовим

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський подав позов у Тимірязівський суд Москви проти колишнього президента СРСР Михайла Горбачова, повідомляє BBC Україна.

На сайті суду уточнюється, що він відноситься до категорії позовів про захист честі, гідності та ділової репутації. Інших подробиць на сайті суду немає.

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У той сам час раніше російська газета "Московський комсомолець" повідомляла, що пан Жириновський незадоволений висловлюваннями пана Горбачова у своїй книзі "Після Кремля". У зв'язку з цим лідер ЛДПР має намір відсудити у колишнього президента СРСР мільйон рублів, писало видання.

Книга "Після Кремля" була видана Горбачовим у 2014 році. У ній колишній президент СРСР розмірковує над тим, що сталося в Росії і в світі за останні 20 років. Пан Жириновський у книзі згадується кілька разів.