Держдеп повідомив про координацію дій з Росією в Сирії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву офіційного представника Держдепартаменту США Джона Кірбі, передає Lenta.ru.

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Крім цього, як розповів Кірбі, один з російських чиновників, ім'я якого американський дипломат не назвав, звернувся з проханням про те, щоб американські літаки уникали сирійського повітряного простору під час здійснення польотів російськими ВКС.