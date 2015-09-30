Держдеп повідомив про координацію дій з Росією в Сирії
22:01, 30 вересня 2015Світ
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Російські дипломати поінформували американське посольство в Багдаді про початок польотів літаків ВКС РФ над територіями Сирії, які перебувають під контролем бойовиків «Ісламської держави».
Держдеп повідомив про координацію дій Росії й США / flickr.com/photos/callmewhatever
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву офіційного представника Держдепартаменту США Джона Кірбі, передає Lenta.ru.
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Крім цього, як розповів Кірбі, один з російських чиновників, ім'я якого американський дипломат не назвав, звернувся з проханням про те, щоб американські літаки уникали сирійського повітряного простору під час здійснення польотів російськими ВКС.
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