Менше 15% росіян підтримують введення військ РФ до Сирії – опитування

Про це свідчать дані соціологічного опитування російського «Левада-центру», результати якого має УНІАН.

Згідно з результатами опитування, за пряму військову підтримку керівництва Сирії (введення військ) висловилися лише 14% респондентів (6% - «точно так», 8% - «скоріше так»).

Проти введення військ виступає 69% опитаних (30% - «скоріше ні», 39% - «точно ні»). Вагалися з відповіддю - 18%.

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При цьому 67% опитаних виступають за «політичну і дипломатичну підтримку» Сирії, 20% висловилися проти, 14% - вагалися з відповіддю.

Разом з тим 55% росіян підтримують надання Сирії гуманітарної допомоги, 29% - проти, 15% - вагалися з відповіддю.

За військово-технічну допомогу (консультації, озброєння) виступають 33% респондентів, проти - 41%, 17% - вагалися з відповіддю.

За економічну допомогу уряду Сирії виступають 41% опитаних, 40% - проти, 20 – вагалися з відповіддю.

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При цьому на запитання, які цілі ставить керівництво Росії, співпрацюючи з президентом Сирії Башаром Асадом, 30% вибрали відповідь «захищає російські інтереси на Близькому Сході, забезпечує безпеку російських компаній у цьому регіоні»; 28% - «намагається зміцнити позицію Росії у світі, її авторитет і незалежність від Заходу»; 22% - «перешкоджає поширенню впливу ІДИЛ і радикального ісламу в світі, захищає від нього південні рубежі Росії»; 19% - «захищає останній з решти проросійськи налаштованих режимів на Близькому Сході»; 14% - «захищає населення Сирії від ісламських терористів і екстремістів». 19% - вагалися з відповіддю.

Опитування проводилося 18-21 вересня 2015 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600/800 осіб віком 18 років і старше у 134 населених пунктах 46 регіонів РФ. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%/4,1%.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 вересня, Рада федерації РФ за зверненням президента Росії Володимира Путіна дав згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.

На початку вересня ЗМІ повідомили, що російські військові вже беруть участь в бойових діях в Сирії на боці урядових військ.