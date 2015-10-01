ЗМІ: Російські військові в Сирії додатково отримують 62$ на день

Згідно з російським законом від 26 грудня 2005 р. прописаний розмір добових для відряджених у 193 країни світу. Згідно з цим документом в Сирії офіцери будуть отримувати понад звичайного грошового забезпечення $62 в день, солдати - $43, повідомляють Ведомости.

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Керівник Союзу комітетів солдатських матерів Валентина Мельникова вважає, що російські військові не відмовлятимуться від поїздки в Сирію: "За ці місця будуть битися через великі відрядні".

Також видання зазначає, що загальна чисельність російського військового персоналу, який може бути задіяний в Сирії, включаючи нанесення авіаударів і доставку військової техніки для сирійської армії, становить близько 1500 осіб. Про це ЗМІ повідомив співрозмовник, близький до Міністерства оборони.