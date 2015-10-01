Росія завдала авіаударів не по ІДІЛ, а по навчених ЦРУ повстанцях - Маккейн
Сенатор Джон Маккейн заявив в ефірі CNN, що Росія завдає авіаударів у Сирії не по позиціях «Ісламської держави», а по прихильникам Вільної сирійської армії.
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство оборони Росії стверджує, що удари наносяться по позиціях «Ісламської держави».
«Я можу вам абсолютно точно підтвердити, що відбулися удари проти наших рекрутів з Вільної сирійської армії, які були озброєні і натреновані ЦРУ», - заявив Маккейн.
Сенатор уточнив, що цю інформацію він отримав з Сирії по лінії очолюваного ним в сенаті комітету з питань збройних сил.
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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили у Сирії. За це рішення сенатори проголосували одноголосно.
Тоді глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов заявив, що Росія буде використовувати тільки військово-повітряні сили для боротьби з бойовиками «Ісламської держави». Про наземні операції не йдеться.
Вчора ж російські військово-повітряні сили завдали перший удар в Сирії.
Ряд іноземних ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного носеления, в тому числі дітей.
Сьогодні бомбардування повторилися.