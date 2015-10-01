Росія завдала авіаударів не по ІДІЛ, а по навчених ЦРУ повстанцях - Маккейн

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство оборони Росії стверджує, що удари наносяться по позиціях «Ісламської держави».

«Я можу вам абсолютно точно підтвердити, що відбулися удари проти наших рекрутів з Вільної сирійської армії, які були озброєні і натреновані ЦРУ», - заявив Маккейн.

Сенатор уточнив, що цю інформацію він отримав з Сирії по лінії очолюваного ним в сенаті комітету з питань збройних сил.

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили у Сирії. За це рішення сенатори проголосували одноголосно.

Тоді глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов заявив, що Росія буде використовувати тільки військово-повітряні сили для боротьби з бойовиками «Ісламської держави». Про наземні операції не йдеться.

Вчора ж російські військово-повітряні сили завдали перший удар в Сирії.

Ряд іноземних ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного носеления, в тому числі дітей.

Сьогодні бомбардування повторилися.