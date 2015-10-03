Лише один з 20 авіаударів РФ у Сирії спрямований проти ІД - Міноборони Великобританії

Як пише Європейська правда з посиланням на інтерв’ю Феллона таблоїду The Sun, він повідомив, що спецслужби країни щодня аналізують дані про російські удари з повітря по цілях у Сирії. "Переважна більшість з них не спрямовані проти ІДІЛ", - наголосив він.

"Отримані нами докази свідчать про те, що російські бойові літаки бомбардують райони, населені мирними жителями, що призводить до загибелі цивільних", - зазначив керівник британського оборонного відомства. Крім того, цілями авіаударів стають також сили опозиційного повстанського угрупування "Вільна сирійська армія", що веде боротьбу проти президента Башара Асада.

Читайте такожРосія завдала авіаударів по польовому госпіталю сирійської опозиції – WSJ

Водночас британський міністр заявив, що не вважає, що президентові Росії вдалося "завдяки своєму маневру досягти переваги" над міжнародною антитерористичною коаліцією. "Він ускладнив ситуацію в Сирії", - наголосив Феллон та додав, що Заходу є що протиставити політиці Кремля.

Керівник оборонного відомства Великої Британії також виступив за участь Королівських військово-повітряних сил в нальотах на позиції бойовиків "Ісламської держави" у Сирії.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вніс до Ради федерації пропозицію про використання збройних сил за межами території Росії.

30 вересня, Рада федерації РФ дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії. У той же день російські військово-повітряні сили завдали першого удару в Сирії.

ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного носеления, в тому числі дітей.

1 і 2 жовтня бомбардування повторилися.