Після поразки на Донбасі Путін спробує створити Новосирію - Порошенко

Про це сказав президент України Петро Порошенко в інтерв'ю низці телеканалів, яке транслював телеканал «Україна».

Він зазначив, що «Путіну не вдалося побудувати за рахунок Сирії коаліцію, яка буде з ним торгуватися у питаннях Сирії», «бажання Путіна було дуже просте - зазнавши краху стратегії створення Новоросії на сході України, він не може відійти від цієї логіки і спробує створити Новосирію для того, щоб посилити свої позиції».

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«Але світ до сирійської агресії Путіна і світ після сирійської агресії Путіна - це два різних світи». За його словами, Путін намагається повернути свій вплив у великій політиці. І «він намагається зайти туди через чорний хід - із Сирії». Він додав: «Путін не приєднався до світової коаліції», а він став на бік терористів. «Росія вкотре продовжує бути спонсором тероризму, і світ шокований», - сказав Порошенко.