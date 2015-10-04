Російські волонтери показали, як РФ бомбардувала житлові квартали Сирії некерованими бомбами

16:07, 04 жовтня 2015
Світ
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З'явилися докази ударів російської авіації некерованими бомбами по житлових кварталах міста Телль-Біса – північного передмістя Хомса, яке контролюють представники угрупування «Сирійська вільна армія».

REUTERS

Їх опублікували російські блогери, які займаються пошуками доказів військової присутності РФ в Україні та у Сирії, передає "Радіо Свобода".

Ці бомбардування стали одними з перших після того, як Рада федерації Росії дозволила президенту використовувати російські війська за кордоном.

У розслідуванні групи волонтерів War In Ukraine (WIU) йдеться, що висновок про удари по густонаселеному центру міста можна зробити, порівнявши відео бомбардувань, опублікованих на каналі угрупування «Джейш-ат-Тавхід» (Jaish al-Tawhid) із загальнодоступними супутниковими та іншими знімками місцевості. «Джейш-ат-Тавхид» – представники так званої «помірної сирійської опозиції». У розслідуванні наводяться докази, що саме її представники контролювали Телль-Бісу на момент завдання авіаударів.

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Відео наслідків бомбардувань, опубліковане на каналі угруповання «Джейш-ат-Тавхид» у YouTube.

Порівнявши місцевість на відеозаписі і супутникові знімки Google, вдалося вирахувати, куди були скинуті бомби.

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Зважаючи на кадри відеозаписів, автори розслідування заявляють, що місто Телль-Біса на момент удару перебувало саме під контролем угруповання «Джейш-ат-Тавхид» – про це свідчить, зокрема, емблема угруповання, розташована на одному з автомобілів на відео.

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Під час розслідування блогерам так само вдалося з’ясувати, який тип бомб застосовують у Сирії російські військові – це осколково-фугасні авіабомби ОФАБ-250.

Бомби ОФАБ-250, як випливає з їхніх характеристик, опублікованих в інтернеті, є некерованими і не відносяться до розряду високоточної зброї, про застосування яких у Сирії кажуть представники Міністерства оборони Росії.

Представники так званої сирійської опозиції заявляють, що внаслідок бомбардувань Телль-Біси загинули понад 30 цивільних, включаючи жінок і дітей. Представники російського командування відкидають ці звинувачення і стверджують, що «вибирають цілі для нанесення ударів тільки відповідно до отриманих розвідданих і чітко за межами населених пунктів». 

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