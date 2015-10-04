Російські волонтери показали, як РФ бомбардувала житлові квартали Сирії некерованими бомбами

Їх опублікували російські блогери, які займаються пошуками доказів військової присутності РФ в Україні та у Сирії, передає "Радіо Свобода".

Ці бомбардування стали одними з перших після того, як Рада федерації Росії дозволила президенту використовувати російські війська за кордоном.

У розслідуванні групи волонтерів War In Ukraine (WIU) йдеться, що висновок про удари по густонаселеному центру міста можна зробити, порівнявши відео бомбардувань, опублікованих на каналі угрупування «Джейш-ат-Тавхід» (Jaish al-Tawhid) із загальнодоступними супутниковими та іншими знімками місцевості. «Джейш-ат-Тавхид» – представники так званої «помірної сирійської опозиції». У розслідуванні наводяться докази, що саме її представники контролювали Телль-Бісу на момент завдання авіаударів.

Читайте такожРосія похизувалась літаками, якими бомбардує Сирію (фоторепортаж)

Відео наслідків бомбардувань, опубліковане на каналі угруповання «Джейш-ат-Тавхид» у YouTube.

Порівнявши місцевість на відеозаписі і супутникові знімки Google, вдалося вирахувати, куди були скинуті бомби.