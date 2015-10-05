На виборах у Португалії лідирують правоцентристи - ЗМІ
На перших із введення заходів жорсткої економії парламентських виборах у Португалії лідирує правляча правоцентристська коаліція.
Про це повідомляє BBC, посилаючись на дані екзит-полів, передає РБК-Україна.
На даний момент відомо, що за лідируючу політичну силу віддали свої голоси від 36,5% до 43% виборців.
Опозиційна Соціалістична партія Португалії, судячи з опитувань, помітно відстала від переможців перегонів.
Виходячи з цих результатів, правоцентристи, однак, трохи не доберуть до абсолютної більшості в парламенті.
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За словами кореспондента ВВС у Лісабоні, перемога правоцентристів буде виглядати особливо переконливо на тлі жорсткого урізання бюджетних витрат і безпрецедентного збільшення рівня оподаткування.
На даний момент економіка Португалії вийшла з рецесії і починає рости.
У виборах взяли участь 13 політичних партій і три коаліції.
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