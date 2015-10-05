ІДІЛ в Іраку стратила 70 осіб

Бойовики терористичної організації ІДІЛ в іракській провінції Анбар розстріляли представників великого племені аль-бунімар. Про це, посилаючись на лідера племінної громади Наїма аль-Кауда, пише "ТАСС".

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За його словами, "бойовики ІД минулого вечора захопили 70 осіб з племені аль-бунімар, що проживали в районі Ес-Сарсар північ від столиці провінції - міста Рамаді".

"Вони були розстріляні екстремістами всього в декількох кілометрах від своїх будинків", - пояснив аль-Кауд.

Усі розстріляні іракці - це "бітьки та сестри тих, хто вступив до лав армії, поліції або ополчення, щоби воювати з "Ісламським державою", - підкреслив лідер аль-бунімар.

Як повідомлялося раніше, міжнародна коаліція по боротьбі з ІДІЛ на чолі із США готується відкрити новий фронт на північному сході Сирії з метою встановити контроль над фактичною столицею ісламістів, містом Ракка.