Рада НАТО закликала Росію негайно припинити удари по ополченцям у Сирії

Про це йдеться в заяві Північноатлантичної ради за підсумками екстрене засідання по Сирії, що відбулося в Брюсселі, передає ТАСС.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони США Ештон Картер заявив, що Росія в Сирії дотримується «стратегії програшу».

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За словами глави Пентагону, Росія своїми авіаударами загострює громадянську війну в Сирії.

30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили в Сирії. За це рішення сенатори проголосували одноголосно.

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Тоді глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов заявив, що Росія використовуватиме тільки військово-повітряні сили для боротьби з бойовиками "Ісламської держави". Про наземну операцію не йдеться.

Того ж дня, 30 вересня, російські військово-повітряні сили завдали першого удару в Сирії. Згодом бомбардування повторилися.

Невдовзі після початку бомбардувань правозахисні організації заявили, що удари завдаються по районах, в яких взагалі немає бойовиків, а жертвами нальотів стають мирні жителі. Російська влада ці закиди відкидає.

Водночас США і міжнародні спостерігачі заявили, що російські військові літаки б'ють по інших угрупуваннях повстанців у Сирії, допомагаючи уряду Асада.