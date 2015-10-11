КНДР відсвяткувала ювілей правлячої партії масштабним військовим парадом (фоторепортаж)

Як повідомляє Deutsche Welle , у столиці Північної Кореї Пхеньяні відбувся масштабний військовий парад до 70-річчя правлячої робітничої партії.

Тисячі солдатів та військові оркестри пройшли парадним кроком до однієї з площ Пхеньяна в супроводі сотень броньованих машин та військових вантажівок - такі кадри можна було спостерігати на державному телебаченні КНДР. За оцінками спостерігачів, військовий парад став одним із найбільших в історії країни.

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Лідер КНДР Кім Чен Ин прийняв парад із балкону. Поруч із ним за дійством спостерігали військовослужбовці високого рангу та впливовий член політбюро Комуністичної партії Китаю.

У своїй промові Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея готова відповісти на будь-яку військову атаку з боку "американських імперіалістів".