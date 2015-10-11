КНДР відсвяткувала ювілей правлячої партії масштабним військовим парадом (фоторепортаж)
Північна Корея відсвяткувала ювілей робітничої партії масштабним військовим парадом.
Тисячі солдатів та військові оркестри пройшли парадним кроком до однієї з площ Пхеньяна в супроводі сотень броньованих машин та військових вантажівок - такі кадри можна було спостерігати на державному телебаченні КНДР. За оцінками спостерігачів, військовий парад став одним із найбільших в історії країни.
Читайте такожУ КНДР звільнили високопоставлених чиновників після врегулювання ситуації на кордоні з Південною Кореєю - ЗМІ
Лідер КНДР Кім Чен Ин прийняв парад із балкону. Поруч із ним за дійством спостерігали військовослужбовці високого рангу та впливовий член політбюро Комуністичної партії Китаю.
У своїй промові Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея готова відповісти на будь-яку військову атаку з боку "американських імперіалістів".