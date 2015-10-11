У Туреччині починається триденна жалоба за жертвами учорашнього теракту
У Туреччині починається триденна жалоба за жертвами найкривавішого за багато років у країні теракту, що стався в суботу в центрі Анкари під час маршу за мир.
Як повідомлялося, у результаті двох вибухів загинуло 95 осіб, 245 дістали поранення, з них 48 перебувають у реанімації.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад. Вибухи, імовірно, здійснили два смертники.
Турецька влада назвала подію терактом.
"Робиться усе необхідне, щоб встановити всіх причетних до нападу і притягнути їх до відповідальності", - цитує заяву канцелярії турецького прем'єр-міністра Ахмета Давутоглу Російська служба ВВС.
Як повідомляв УНІАН, два потужних вибухи сталися поблизу головного залізничного вокзалу Анкари з невеликим інтервалом, приблизно о 10-й годині ранку за місцевим часом у суботу, коли біля вокзальної площі почали збиратися люди для участі в марші «Праця. Мир. Демократія».
Мітинг за три тижні до загальних виборів був організований на підтримку припинення конфлікту між забороненою в Туреччині Робочою партією Курдистану і турецькою владою.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган скасував у зв'язку з трагедією запланований візит до Туркменії, а також назвав "огидним" те, що відбулося в Анкарі.
1 листопада в Туреччині мали відбутися дострокові загальні вибори. На червневих виборах жодна з партій не отримала більшості голосів у парламенті. Утворити правлячу коаліцію турецьким політикам не вдалося.