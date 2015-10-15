Турецький суд заборонив писати про теракт в Анкарі - ЗМІ

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету Hürriyet.

Заборона буде діяти до завершення розслідування теракту.

Читайте такожПрезидент Туреччини: Сліди смертників в Анкарі ведуть у Сирію

Вона стосується "всіх видів новин, інтерв'ю, критичних і подібних публікацій у всіх засобах отримання інформації: в пресі, на телебаченні, радіо, в усіх видах ЗМІ в інтернеті і соціальних мережах".

Читайте такожУ Стамбулі почалися протести через вибухи в Анкарі (фоторепортаж)

Як повідомлялося, вранці 10 жовтня біля вокзалу в Анкарі, де повинна була відбутися антивоєнна акція, прогриміли два вибухи. В результати загинули близько ста осіб, більше двохсот отримали поранення.

Згідно з повідомленням поліції, приблизно 14 тис. осіб перебували в районі вибухів.

Влада кваліфікувала вибухи як теракт, вибухівку на місце трагедії міг пронести терорист-смертник.