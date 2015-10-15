Світовий банк розгляне можливість платити за мігрантів

"Ми усвідомлюємо, що багато з цих країн несуть витрати на утримання біженців, і вони повинні бути відшкодовані", - сказав радник глави Світового банку Колін Брюс, передає Lenta.ru з посиланням на Reuters.

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"Для країн на кшталт Йорданії, Лівану або Туреччини це досить значні суми, за деякими оцінками від 1,1 до 1,4% ВВП", - резюмував фінансист. Він зазначив, що діалог між країнами-членами цілком можливий, і в пріоритеті буде підтримка країн із середнім рівнем доходу, які не володіють зайвими ресурсами.

Правила забороняють Світовому банку виділяти гранти країнам з середнім рівнем доходу - наприклад, Лівану - а самі ці держави брати позики не прагнуть. Таким чином, країни, що приймають майже 4 млн сирійців взагалі не отримують за це грошей.

Колін Брюс зазначив, що міжнародна фінансова організація бачить довгострокові позитивні перспективи припливу біженців, і вона готова дати поради як ефективніше використовувати трудові ресурси прибулих мігрантів.

На сьогоднішній день більше 2 млн сирійських біженців перебувають у Єгипті, Іраку, Йорданії та Лівані, ще 2 млн осіб - у Туреччині. Понад 507 тис. сирійців звернулися з проханням про надання притулку в європейських країнах, повідомляється на сайті Управління верховного комісара ООН у справах біженців. Вони покидають країну через громадянську війну, що почалася в Сирії в 2011 році.